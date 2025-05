Trump “congeda” Musk: «Trattato ingiustamente ma persone ti rispettano». Ma Tesla smentisce il WSJ

Durante la riunione del Gabinetto di oggi alla Casa Bianca c'è stata un'ulteriore conferma del passo indietro di Elon Musk dall'Amministrazione Trump. Come riporta la Cnn, il proprietario di Tesla e X, che già nelle scorse settimane aveva annunciato di voler tornare ad occuparsi dei propri affari, ha affermato che è stato un'onore lavorare con il Gabinetto di Trump, il quale ha elogiato il miliardario per il suo lavoro. «Sei stato trattato ingiustamente, ma la stragrande maggioranza delle persone in questo Paese ti rispetta e ti apprezza davvero, e tutta questa stanza può dirlo con forza. Sei stato davvero di grandissimo aiuto», ha detto Trump a Musk. «Sei invitato a rimanere quanto vuoi.

A un certo punto, immagino, vorrà tornare a casa alle sue auto», ha scherzato il presidente, mentre il Gabinetto ha applaudito Musk, che ha dichiarato di aver tagliato di 160 miliardi di dollari la spesa dal governo federale, una cifra significativamente inferiore al suo obiettivo iniziale di 2mila miliardi di dollari. Musk, evidenzia la Cnn, ha indossato due cappelli con il marchio Trump uno sopra l'altro durante la riunione: il primo con la scritta «Gulf of America» ed il secondo «Doge», il dipartimento per l'Efficienza del governo che era stato chiamato a dirigere. «Elon, a proposito, adoro il doppio cappello. È l'unico che può farlo e cavarsela», ha affermato Trump. «Beh, signor Presidente, sa che dicono che indosso molti cappelli», ha replicato Musk tra le risate dei membri del Gabinetto.

Tesla ha bollato come «assolutamente false» le notizie secondo cui sta cercando un nuovo Ceo per sostituire Elon Musk, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che l'azienda avrebbe contattato agenzie di reclutamento per avviare la ricerca di un nuovo ad. Lo riporta la Bbc. La presidente di Tesla Robyn Denholm ha scritto su X che l'articolo è «assolutamente falso» e che il board è «altamente fiducioso» nella capacità di Musk di «continuare a portare avanti l'entusiasmante piano di crescita che lo attende». Anche Musk ha affermato su X che l'articolo è «deliberatamente falso» e rappresenta «un discredito per il giornalismo».