Trump: «Il green deal è un imbroglio, comprate auto che volete. La Ue esporta auto da noi ma rende difficili nostro export»

«L'industria green è un imbroglio. Lasceremo che la gente compri le auto che vuole». Lo ha detto Donald Trump in video collegamento al Forum di Davos. «Ho messo fine al ridicolo e incredibilmente dispendioso Green New Deal. Io lo chiamo la truffa verde», ha detto Trump a Davos attaccando Joe Biden. Il presidente ha infatti spiegato che la sua amministrazione si sta muovendo a una velocità senza precedenti per risolvere i «disastri» ereditati da un «gruppo di totali inetti». Biden, ha aggiunto, ha «sprecato 8.000 miliardi di dollari» in spese, restrizioni sul fronte dell'energia, regole e tasse nascoste che si sono tradotti nella «peggiore crisi di inflazione della nostra storia».

"L'Europa produce milioni di auto e le esporta da noi ma rende difficile comprare le nostre e il green deal per quanto riguarda le auto è un imbroglio, uno deve poter comprare le auto che vuole". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenendo in videocollegamento al World Economic Forum a Davos. Trump ha inoltre criticato il lungo tempo che occorre per avere un progetto approvato in Europa e ha ricordato un progetto che aveva in Irlanda. "In Irlanda mi diedero approvazione in una settimana ma poi mi dissero che serviva anche l'ok dell'Unione e sarebbero serviti 5 o 6 anni. Ho rinunciato. Amo l'Europa e i paesi europei ma il processo è troppo lungo e devono accelerarlo".