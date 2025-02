Trump: «I dazi sulle auto saranno circa il 25%. Probabilmente ve lo dirò il 2 aprile»

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole imporre tariffe del 25% sulle auto importate. “Probabilmente ve lo dirò il 2 aprile, ma saranno intorno al 25%”, ha detto Trump ieri. La scorsa settimana, Trump ha firmato un documento in preparazione delle cosiddette tariffe reciproche. Il Presidente ritiene che gli Stati Uniti siano svantaggiati nel commercio con altri Paesi. Le tariffe reciproche significano che gli Stati Uniti aumenteranno le tariffe laddove attualmente applicano tariffe inferiori rispetto ai loro partner commerciali. Secondo gli esperti, questo rischia di innescare un’escalation protezionistica e di riaccendere l’inflazione. Finora gli Stati Uniti hanno imposto una tariffa del 2,5% sulle importazioni di automobili dall’Ue, mentre la tariffa dell’Ue è del 10%.

In quanto Paese esportatore, la Germania sarebbe particolarmente colpita dalle tariffe sulle auto. Volkswagen spera in una concessione e sta cercando una linea diretta con il Governo di Washington. “Ora prenderemo contatto con la nuova amministrazione Trump con breve preavviso”, ha annunciato il Ceo del Gruppo, Oliver Blume, in un’intervista a ZDF. Trump ha ordinato solo di recente tariffe del 25% su acciaio e alluminio. Il repubblicano aveva già imposto tariffe del 10% sui beni provenienti dalla Cina poco dopo il suo insediamento, avvenuto il 20 gennaio. Ha anche imposto tariffe sui beni provenienti dai Paesi vicini, Canada e Messico, ma ha concesso un ritardo di 30 giorni.