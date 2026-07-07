Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trum

Trump loda Toyota: «Sposta produzione da Messico a Usa, è l'effetto dei dazi»

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la decisione di Toyota Motor di costruire un nuovo stabilimento automobilistico da 3,6 miliardi di dollari in Texas e di trasferire parte della produzione di camion dal Messico agli Stati Uniti è "una grande cosa. L'effetto dei dazi". Lo ha scritto sul suo social Truth.

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martedì 7 luglio 2026 - Ultimo aggiornamento: 18:14 | © RIPRODUZIONE RISERVATA