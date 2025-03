Trump minaccia il Canada: «Via i dazi o farò chiudere il vostro settore auto». Intanto Tesla rimbalza a Wall Street: +5,26%

Donald Trump chiede al Canada di «sospendere immediatamente» i «vergognosi» dazi sui prodotti caseari, che «sono tra il 250% al 390%" e colpiscono i coltivatori americani. E minaccia che se «questi e altri dazi imposti da tempo non saranno aboliti, io aumenterò dal 2 aprile in modo sostanziale i dazi sulle auto che entrano negli Usa che essenzialmente, chiuderà in modo permanente l'industria automobilistica in Canada». «Queste auto possono essere prodotte facilmente negli Usa», aggiunge il presidente americano.

Intanto Tesla è in rialzo a Wall Street, dove le quotazioni salgono del 5,26%. Donald Trump è sceso in campo a sostegno del colosso delle auto elettriche, impegnandosi a comprare una Tesla in segno di fiducia a Elon Musk, un «grande americano che sta «mettendo in gioco tutto» per aiutare gli Stati Uniti.