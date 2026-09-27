Trump: «Obbligo elettriche finito, ho approvato nuovi standard di efficienza. Elimineranno gli sprechi e prezzi più bassi»

«Ho appena approvato nuovi standard di efficienza dei consumi che pongono fine al ridicolo obbligo di auto elettriche imposto» da Joe Biden. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. «Questi nuovi standard elimineranno gli sprechi nella produzione di auto in America. Ciò significa prezzi più bassi e un risparmio di migliaia di dollari per le famiglie che acquistano un'auto nuova, bella e sicura: ben diversa dai mostri ambientali» che venivano prodotti finora. Tutte le case automobilistiche, da General Motors a Ford fino a Stellantis, mi hanno contattato esprimendo il desiderio di produrre qui, e ora possono farlo», ha aggiunto Trump precisando che sotto la sua amministrazione «oltre 100 miliardi di dollari» sono stati investiti nel settore automobilistico americano. «E' solo l'inizio. Gli stabilimenti stanno riaprendo e i posti di lavoro stanno tornando in Michigan, Ohio, Indiana, Carolina del Sud e in tutto il nostro Paese», ha messo in evidenza.