Trump ordina indagine sull’import auto in Usa: «Valutare impatto su sicurezza nazionale»

NEW YORK - Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro col segretario al commercio Wilbur Ross, ha dato istruzioni per avviare un’indagine sulle importazioni di automobili negli Usa. Lo rende noto la Casa Bianca, spiegando che si farà ricorso alla “Sezione 232” del Trade Expansion Act, come aveva anticipato il Wall Street Journal parlando di possibili dazi fino al 25%. L’indagine - afferma Trump - è motivata da ragioni di sicurezza nazionale. «Ci sono elementi che indicano che aver importato, per decenni, dall’estero ha eroso la tenuta della nostra industria automobilistica», ha dichiarato il segretario al Commercio, Wilbur Ross, annunciando l’inchiesta che potrebbe quindi portare all’imposizione di dazi sulle auto di importazione.

L’obiettivo, ha argomentato ancora Ross, è quello di determinare se l’importazione di auto e delle loro componenti «sta indebolendo la nostra economia interna ed indebolendo la nostra sicurezza nazionale». Da parte sua Trump, in un’altra dichiarazione, ha affermato che «industrie importanti come quella automobilistica e delle sue componenti sono fondamentali per la nostra forza come nazione». Ragioni simili sono state usate dall’amministrazione Usa per giustificare la recente introduzione di dazi sulle importazioni di acciaio ed alluminio che stanno creando tensioni con importanti alleati. Ross ha informato, con una lettera, il segretario alla Difesa, James Mattis, dell’avvio dell’inchiesta.