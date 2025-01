Trump revoca target di Biden sulla vendita di veicoli elettrici. Era il 50% entro il 2030

Donald Trump ha revocato l'ordine esecutivo di Joe Biden che fissa il target del 50% delle vendite di nuovi veicoli elettrici entro il 2030. «Oggi metteremo fine al Green New Deal e revocheremo l'obbligo delle auto elettriche e salveremo la nostra industria automobilistica mantenendo il mio sacro impegno con i grandi lavoratori del settore automobilistico», ha assicurato ancora.

A fronte della politica che il neo presidente degli Stati Uniti vuole attuare immediatamente, con una serie di decreti da mettere subito in pratica, l'Europa non puo stare a guardare, a pensare, a meditare, a escogitare una exit strategy per salvare le piume. Servono prese di posizione rapide e concrete, servono rimedi allineati e non drogati dagli interessi di ciascuno dei Ventisette, servira verosimilmente scendere a patti con Trump e con la sua amministrazione. Lo ha detto Christine Lagarde che non conviene fare muro contro muro ma trovare un punto di caduta il meno doloroso possibile.