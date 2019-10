Trump ringrazia GM, Fca e Toyota per appoggio su emissioni: «California ha trattato male industria auto»

NEW YORK - Donald Trump «ringrazia General Motors, Fiat Chrysler, Toyota» per essersi schierate con l’amministrazione «per auto migliori, meno costose e più sicure per gli americani. La California ha trattato malamente l’industria dell’auto per molti anni, causando danni ai lavoratori e ai consumatori. Stiamo risolvendo il problema». Trump fa riferimento al fatto che Gm, Fca e Toyota sono scese a fianco dell’amministrazione Trump nella battaglia con la California sulle emissioni. Gm, Fca e Toyota hanno infatti deciso di appoggiare il presidente americano nella convinzione che è il governo federale e non la California a dover dettare gli standard sulle emissioni di auto e mezzi pesanti.