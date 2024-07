Trump: «Salverò industria auto. Sono a favore delle auto elettriche ma non sono per tutti. Adoro Elon Musk»

«Salverò l'industria dell'auto dall'essere obliterata. Adoro Elon Musk, è brillante. Io sono a favore delle auto elettriche ma non sono per tutti: alcuni devono guidare per lunghe distanze, e sono più costose», ha aggiunto Trump lodando Musk. «Ogni volta che lo chiamo mi dice di avere una nuova idea per un razzo. Dobbiamo rendere la vita facile per le persone brillanti. Elon mi ha appoggiato l'altro giorno, mi dà 45 milioni al mese. Ci ho parlato poco fa e non me lo ha neanche detto», ha aggiunto.