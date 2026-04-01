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Trump si congratula con Nissan: «Hanno trasferito gran parte loro produzione negli Stati Uniti»
Nissan, Micra e Leaf coppia verde. Intanto su Qashqai debutta la seconda generazione di e-Power
Nissan, Micra e Leaf coppia verde. Intanto su Qashqai debutta la seconda generazione di e-Power
«Wow! Complimenti a Nissan e a Christian Meunier, presidente per le Americhe, per lo straordinario successo che stanno riscuotendo negli Stati Uniti. Hanno trasferito gran parte della loro produzione nel nostro grande Paese, soprattutto a causa dei dazi, e i risultati sono INCREDIBILI!!!". Ad affermarlo sul proprio social 'Truth' è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump dopo che Nissan ha annunciato in occasione del Salone dell'auto di New York che il gruppo avrebbe potenziato la produzione negli Stati Uniti.
mercoledì 1 aprile 2026 - Ultimo aggiornamento: 17:53 | © RIPRODUZIONE RISERVATA