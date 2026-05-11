Trump valuta stop a imposta federale sulla benzina. Segretario all'Energia: «Finché i prezzi dei carburanti resteranno alti»

Il segretario all'Energia americano, Chris Wright, ha detto che Washington è disponibile a sospendere l'imposta federale sulla benzina fino a quando i prezzi resteranno alti. «L'amministrazione Trump sostiene tutte le misure che possano essere adottate per abbassare i prezzi e ridurre i costi per i cittadini americani», ha affermato Wright, parlando oggi al programma di Nbc 'Meet the Press', in risposta a una domanda sull'ipotesi di stop provvisorio all'imposta. «Siamo costantemente alla ricerca di nuove idee», ha aggiunto.

Nel prezzo esposto ai distributori di carburante è inclusa un'imposta federale pari a 18,4 centesimi al gallone per la benzina e a 24,4 centesimi al gallone per il gasolio. Anche i singoli Stati applicano imposte sui carburanti. Il prezzo medio di un gallone di benzina ordinaria è aumentato nel corso del conflitto con l'Iran da 2,80 dollari del pre-guerra all'Iran afli attuali 4,52 dollari, secondo i dati riferiti a oggi della American Automobile Assiciation (Aaa).