Trump: «Valutiamo taglio di tutti gli aiuti a GM. Inclusi quelli per auto elettriche»

NEW YORK - «Sono molto deluso da General Motors e Mary Barra per le chiusure degli impianti degli impianti in Ohio, Michigan e Maryland. Niente viene chiuso in Messico o Cina. Gli Stati Uniti hanno salvato Gm, e questo è il GRAZIE! Stiamo valutando il taglio di tutti gli aiuti e Gm, inclusi quelli per le auto elettriche». Lo twitta il presidente americano Donald Trump. Gm ha annunciato ieri la chiusura di cinque impianti in nord America e il taglio di oltre 14.000 posti di lavoro. General Motors in calo a Wall Street dopo la minaccia di Donald Trump di tagliare tutti gli aiuti alla casa automobilistica, inclusi quelli per le auto elettriche. I titoli di Gm perdono il 2,26%.