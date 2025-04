Trump verso ordine esecutivo per allentare pressione dazi auto. Ford e Stellantis salgono a Wall Street

Donald Trump si appresta a firmare un ordine esecutivo per allentare la pressione dei dazi sulle case automobilistiche. Anche se le tariffe del 25% sulle vetture importate negli Stati Uniti continueranno, l'ordine previene che dazi aggiuntivi, come quelli sull'acciaio e l'alluminio, si sommino. Ma rivede anche le tariffe sui componenti, attese entrare in vigore il 3 maggio: i costruttori che producono e vendono negli Usa possono ottenere alcuni rimborsi, anche fino al 3,75% del valore della vettura. L'allentamento mette le ali a Ford e Stellantis, che salgono rispettivamente a Wall Street dell'1,2% e del 4,3%.

"Non era chiaro" finché l'amministrazione Trump non ha parlato con le case automobilistiche, "che persino una piccola quantità di dazi le avrebbe spinte a fermare assunzioni e investimenti". Lo ha detto il segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters.