Trump al Milford Proving Ground di General Motors. The Donald esalta le auto Made in Usa

Primo presidente degli Stati Uniti in carica a farlo, Donald Trump ha visitato il Milford Proving Ground della General Motors, il principale centro di collaudo veicoli dell'azienda nel sud-est del Michigan. E' stata l'occasione per esaltare il Made in Usa e in particolare l'innovazione, l'ingegneria e la produzione del settore automobilistico americano. «Su queste piste e nei nostri laboratori - ha detto Mary Barra presidente e ceo di Gm nell'accogliere Trump - testiamo tutto ciò che costruiamo negli Stati Uniti, dai camion che muovono l'America alla tecnologia che ci riporterà sulla Luna».

«Quest'anno - ha sottolineato indirizzandosi anche al segretario dei Trasporti Sean Duffy, ai deputati Lisa McClain e Tim Walberg e al direttore politico della Casa Bianca Matthew Brasseaux - Gm investirà oltre 16 miliardi di dollari negli Stati Uniti in produzione e ricerca e sviluppo. Ciò riflette il nostro forte impegno nei confronti del Paese». Il presidente Trump è arrivato in una speciale tribuna a Black Lake unendosi a Mary Barra, al presidente di Gm Mark Reuss e a un gruppo di dirigenti Gm e ospiti del Presidente dove ha assistito a gare di accelerazione che hanno visto confrontarsi alcuni dei modelli ad alte prestazioni più iconici del Gruppo di Detroit, tra cui una Corvette ZR1X da 1.250 Cv e un pick-up Gmc Hummer Ev il cui sistema propulsivo elettrico trasmette alle ruote una incredibile coppia di 17.625 Nm.

Dopo le gare di accelerazione, il presidente degli Stati Uniti ha potuto osservare da vicino alcuni degli ultimi veicoli Gm, tra cui i modelli Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Equinox, Cadillac Escalade IQ e Gmc Hummer Ev Suv. Ed ha provato personalmente la comodità del sedile posteriore di una Cadillac Celestiq color Emerald Lake, scatenando così le supposizioni sulla possibile base Ev della futura limousine elettrica.