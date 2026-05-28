Turchia diventa il quarto mercato dell'auto elettrica in Europa. Ha superato Italia, Spagna e Belgio

Da gennaio ad aprile il mercato turco delle automobili elettriche si è espanso, crescendo del 28,2%, con la vendità di 54.463 unità, e posizionandosi al quarto posto per dimensione in Europa. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco Hurriyet, grazie a questo volume di vendite causato da un aumento della domanda interna la Turchia ha superato Italia, Spagna e Belgio diventando il quarto Paese del mercato europeo per le auto elettriche che, secondo i dati dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA) e dell'Associazione turca dei distributori e della mobilità automobilistica (ODMD), è cresciuto del 29% nel periodo gennaio-aprile, raggiungendo le 978.845 unità.

Circa il 25% delle auto elettriche vendute in Turchia da gennaio ad aprile sono modelli della Togg, il marchio turco lanciato nel 2018 che a partire dal 2022 ha prodotto in vari modelli la prima automobile elettrica sviluppata a livello locale. Secondo i dati riportati da Hurriyet, considerando le auto di tutte le tipologie di motore e non solo le elettriche, il mercato europeo delle autovetture è cresciuto del 4,8% nel periodo gennaio-aprile, raggiungendo circa 4,6 milioni di unità e nello stesso periodo il mercato turco delle autovetture ha subito invece una contrazione del 5,9%, attestandosi a 290.870 unità ma confermandosi comunque tra i maggiori mercati automobilistici europei, dopo Germania, Regno Unito, Italia, Francia e Spagna.