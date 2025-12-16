Tzitzikostas: «Dopo 2035 anche ibride e termici, la flessibilità introduce una vera e propria neutralità tecnologica»

«E un'ottima decisione quella di ridurre l'obiettivo generale» di riduzione delle emissioni di Co2 per auto e furgoni «per il 2035 sia stato ridotto al 90%: questo è un chiaro segnale che tecnologie rispetto ai veicoli elettrici a batteria potranno essere immesse sul mercato dopo il 2035. E sono molto contento di affermare che la flessibilità dopo il 2035 introduce una vera e propria neutralita tecnologica. Cio significa la flessibilita di immettere sul mercato, ad esempio, ibride elettriche plug-in e auto con range extender, o anche auto con motore a combustione interna tradizionale». Lo ha dichiarato il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, in conferenza stampa a Strasburgo. «Questo da al mercato e al consumatore la liberta di decidere quale tecnologia desiderano», ha aggiunto.

«La nostra proposta combina chiaramente questa flessibilita con un meccanismo di compensazione: le emissioni saranno compensate sia se i produttori utilizzano acciaio a basse emissioni di carbonio, sia tramite l'utilizzo di carburanti elettrici e biocarburanti su strada. Cio stimolera la produzione di tali carburanti e dara un forte messaggio al mercato», ha osservato. «Sulla questione della flessibilita fino al 2035, sono lieto di annunciare che ora offriamo flessibilita con un sistema di mediazione o di accumulo e prestito. Cioe consentira ai produttori di automobili e furgoni di raggiungere gli obiettivi nell'arco di cinque anni ed evitare di ricevere multe nel primo anno se non li raggiungono», ha proseguito.