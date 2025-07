Uber, 20mila robotaxi nei prossimi sei anni. La flotta sarà composta da Suv elettrici Lucid

La società statunitense di ride-hailing Uber ha annunciato di voler impiegare almeno 20mila robotaxi nei prossimi sei anni. L'azienda ha affermato che la flotta sarà composta da Suv del produttore statunitense di veicoli elettrici Lucid e dotati di tecnologia di guida autonoma sviluppata dalla start-up Nuro. «I veicoli saranno di proprietà e gestiti da Uber o dai suoi partner terzi e saranno messi a disposizione degli utenti esclusivamente tramite la piattaforma Uber», ha dichiarato il colosso del ride-hailing. Un prototipo è attualmente in fase di test a Las Vegas, Nevada. L'azienda ha dichiarato che il lancio avverrà «in una grande città degli Stati Uniti il prossimo anno».

Nell'ambito della partnership, Uber investirà 300 milioni di dollari in Lucid, concorrente di Tesla. Uber ha già dimostrato la sua ambizione di diventare la piattaforma leader per i robotaxi, avendo firmato accordi con il colosso automobilistico tedesco Volkswagen e Waymo, l'azienda di auto a guida autonoma di proprietà di Alphabet, la società madre di Google. In alcune città statunitensi, le auto a guida autonoma di Waymo sono già disponibili sulla piattaforma. Anche i robotaxi Volkswagen saranno presto aggiunti all'offerta. All'inizio di questa settimana, Uber ha anche annunciato una nuova partnership con l'azienda cinese di auto a guida autonoma Momenta, volta a introdurre servizi di guida autonoma al di fuori di Stati Uniti e Cina.