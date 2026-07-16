Uber Comfort arriva in Italia, corse con conducente in tutte e 20 le regioni fino al 30% meno care

Uber amplia la propria offerta in Italia con il lancio di Uber Comfort, una nuova opzione di viaggio disponibile da oggi in tutte le 20 regioni italiane. Il servizio propone corse con conducente professionale a tariffe fino al 30% inferiori rispetto a Uber Black, con l'obiettivo di rendere questo tipo di mobilità più accessibile anche per gli spostamenti di tutti i giorni. Attraverso l'app gli utenti possono prenotare una corsa conoscendo in anticipo il prezzo e i tempi di arrivo del veicolo, effettuare il pagamento in modalità digitale e utilizzare anche la funzione Reserve per programmare il viaggio con anticipo. Con il debutto di Comfort, Uber differenzia ulteriormente la propria offerta sul mercato italiano.

Se Uber Black continua a rappresentare il servizio premium della piattaforma, la nuova opzione è rivolta a chi utilizza più frequentemente il trasporto con conducente, ad esempio per recarsi al lavoro, svolgere commissioni o rientrare a casa dopo una serata, offrendo una soluzione più conveniente. «Uber Comfort rappresenta un passo importante nell'evoluzione della nostra offerta in Italia. Continuiamo a investire per ampliare le possibilità di scelta degli utenti e rendere la mobilità sempre più semplice e conveniente. Con Comfort, le corse con conducente professionale diventano una soluzione concreta per molti più spostamenti quotidiani, creando al tempo stesso nuove opportunità di crescita per conducenti e flotte partner in tutto il Paese», ha dichiarato Davide Archetti, general manager per il Sud Europa di Uber.