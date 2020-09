Ue, 5,7mln a progetti italiani di mobilità elettrica. Contributi per installare stazioni ricarica

BRUXELLES - Oltre 5,7mln di euro per installare 255 stazioni di ricarica per veicoli elettrici e creare servizi smart per lo sviluppo del settore. E' l'ammontare complessivo del contributo Ue a due progetti italiani finanziati con il fondo Collegare l'Europa (Connecting Europe Facility). I progetti - uno di IP, l'altro di Duferco energia - sono stati selezionati insieme ad altri da Francia, Germania e Spagna, per accedere a un pacchetto da 54 milioni totali. I programmi per il trasporto pubblico a basse emissioni di Barcellona e Parigi e l'ammodernamento del sistema di gestione della rete ferroviaria della Regione del Baden-Wuttemberg, si sono aggiudicati la restante parte dei fondi.