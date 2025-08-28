Ue, a agosto con dazi al 15% (dal 27,5%) l'automotive europeo risparmia 500 milioni

La riduzione da inizio agosto dei dazi Usa dal 27,5 al 15% per le auto europee consentirà alle case automobilistiche di risparmiare oltre 500 milioni di euro in dazi che altrimenti sarebbero stati pagati per le esportazioni in un solo mese. Lo afferma la Commissione europea.

Con la presentazione di due misure per dar seguito all'accordo raggiunto con gli Usa, la Commissione europea ha garantito che i dazi Usa sulle auto e le componenti prodotte in Ue scenda retroattivamente al 15% a partire dal primo agosto rispetto al 27,5% applicato al momento. Lo annuncia l'esecutivo Ue in un comunicato, rilanciato su X dal commissario Ue al Commercio e capo negoziatore, Maros Sefcovic, che accoglie «con particolare favore» il tetto alle tariffe Usa sulle auto, definendolo «un sollievo e uno slancio per la nostra industria». La prima proposta della Commissione prevede l’eliminazione dei dazi sui beni industriali statunitensi e un accesso preferenziale al mercato europeo per una serie di prodotti ittici statunitensi e di prodotti agricoli non sensibili, mentre la seconda riguarda il prolungamento dell'esenzione da dazi per l’aragosta, ora esteso anche all’aragosta processata, spiega l'esecutivo Ue in un comunicato, sottolineando che continuerà «a impegnarsi con gli Stati Uniti per ridurre ulteriormente i dazi, anche nel contesto dei negoziati su un futuro Accordo Ue-Usa per un commercio reciproco, equo ed equilibrato».

Si tratta di due misure esplicitamente previste dalla Dichiarazione congiunta con cui Ue e Usa hanno formalizzato l'accordo sui dazi raggiunto a fine luglio in Scozia. Esse «costituiscono il passo legislativo necessario per attuare le riduzioni tariffarie dell’Ue previste nella Sezione 1», sottolinea la Commissione, ricordando che gli Usa in cambio si sono impegnati a portare i dazi su auto e componenti al 15% nello stesso mese in cui l'Ue avesse iniziato la procedura legislativa per rimuovere le proprie tariffe. La riduzione «permetterà ai produttori di risparmiare oltre 500 milioni di euro di dazi in un solo mese», evidenzia l'esecutivo Ue.