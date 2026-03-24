Ue, a febbraio auto elettriche al 18,8% del mercato, ibride al 38,7%. Crescita maggiore è stata in Francia (+38,5%)

Le auto elettriche a batteria hanno raggiunto in Unione Europea, in un mercato in calo a febbraio dell'1,2%, una quota del 18,8%, in crescita rispetto al 15,2% del primo bimestre 2025, con 312.369 immatricolazioni. La crescita maggiore - spiega l'Acea, l'associazione dei costruttori europei - è stata in Francia (+38,5%) e in Germania (+26,3%), mentre sono in calo i mercati di Belgio (-11%) e Paesi Bassi (-34,9%).

Aumenta ancora di più il peso delle ibride che, con 643.898 immatricolazioni pari al 38,7% del totale. si confermano la scelta preferita dai consumatori nell'Unione Europea. In particolare la crescita è forte in Italia (+29,5%) e Spagna (+13,4%), mentre resta stabile in Germania (+1,1%). Anche le ibride plug-in continuano a crescere e arrivano al 9,8% del mercato, contro il 7,4% di un anno fa. Sono in calo a febbraio le auto a benzina (-23,3%) e le diesel (-17,7%).