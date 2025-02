Ue, a fine marzo riprendono colloqui con Pechino sui dazi delle e-car

Il dossier dei dazi sulle auto elettriche cinesi sarà a fine marzo sul tavolo del commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, e dell'omologo cinese, Wang Wentao, nel corso della missione che lo slovacco sta preparando in Cina. Lo riferiscono fonti vicine al commissario Ue. I colloqui tecnici sono in corso da mesi con l'obiettivo di raggiungere un accordo conforme alle regole del Wto. La disputa potrebbe essere risolta introducendo un prezzo minimo di esportazione che Pechino dovrebbe impegnarsi a rispettare per evitare il dumping, garantendo così condizioni più eque sul mercato europeo. Questo porterebbe l'Ue a revocare i dazi aggiuntivi, che variano dal 7,8% al 35,3%, imposti sulle e-car cinesi dal 31 ottobre scorso. Le trattative si concentrano sulla definizione di un impegno sui prezzi che porti per l'Ue a risultati simili a quelli ottenuti tramite i dazi coercitivi.