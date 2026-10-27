Ue all'Italia, “valutiamo aiuti Pac contro caro-carburanti”. Commissario Hansen: «Verifica su conseguenze legali»

La Commissione europea «ha preso atto» della richiesta italiana di estendere gli aiuti eccezionali del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale anche all'aumento dei costi dei carburanti agricoli. «Valuteremo le conseguenze legali e giuridiche e vi faremo sapere, ma penso che senz'altro l'argomentazione che hai presentato sia valida e dobbiamo affrontarla». Lo ha detto il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, intervenendo al Consiglio Agrifish, rispondendo alla richiesta avanzata dal ministro per l'agricoltura, Francesco Lollobrigida.

«Riconosco pienamente le pressioni a cui sono sottoposte le aziende agricole» a causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti, ha sottolineato Hansen. «La Commissione Ue all'inizio dell'anno è intervenuta per dare agli Stati membri ulteriori strumenti e maggiore flessibilità per sostenere il settore», ha ricordato Hansen, sottolineando che questo «dia agli Stati membri una serie di strumenti che può essere usata per dare un sostegno appropriato anche per i prezzi dei carburanti agricoli», ha concluso.