UE, per le auto elettriche la quota sale al 19,7% tra gennaio ed aprile. Le ibride plug-in al 9,6% del mercato

Nell'Unione Europea i veicoli ibridi-elettrici si confermano la tipologia di propulsione più diffusa tra gli acquirenti, con una quota di mercato delle auto elettriche a batteria pari al 19,7%. Le ibride plug-in, invece, si sono aggiudicate il 9,6% del mercato. Fino ad aprile 2026, le auto elettriche a batteria rappresentavano il 19,7% del mercato Ue, in aumento rispetto al 15,3% dell'anno precedente. Le immatricolazioni di auto ibride-elettriche hanno raggiunto il 38,2% del mercato, confermandosi la scelta preferita dai consumatori nell'Ue. La quota di mercato combinata di auto a benzina e diesel è invece scesa al 30,2%, rispetto al 38,1%. Nei primi quattro mesi del 2026 sono state immatricolate 746.899 nuove auto elettriche a batteria, pari al 19,7% del mercato Ue.

Tre dei quattro maggiori mercati Ue, che insieme rappresentano il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato una forte crescita l'Italia (+73,1%), la Francia (+48,2%) e la Germania (+41,3%). Al contrario, il Belgio (+1,1%) ha registrato una crescita più contenuta. I dati di aprile 2026 relativi al periodo da inizio anno mostrano anche un aumento delle nuove immatricolazioni di auto ibride-elettriche nell'Ue, pari a 1.447.864 unità, trainato dalla crescita in Italia (+25,5%) e Spagna (+19,7%), con contributi positivi anche da Germania (+6,6%) e Francia (+2,3%). Complessivamente, i modelli ibridi-elettrici hanno rappresentato il 38,2% del mercato totale dell'Ue. Le immatricolazioni di auto elettriche ibride plug-in hanno continuato a crescere, raggiungendo le 364.067 unità nel periodo aprile 2026.

Questo incremento è stato trainato dalla crescita dei volumi in mercati chiave come Italia (+99,2%), Spagna (+64,3%) e Germania (+17,6%). Pertanto, le nuove auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora il 9,6% delle immatricolazioni nell'Ue, rispetto al 7,9% dello stesso periodo del 2025. Alla fine di aprile 2026, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 17,7%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato il calo più marcato, con un crollo delle immatricolazioni del 36,6%, mentre anche altri mercati chiave hanno visto diminuzioni a doppia cifra: Spagna (-18,6%), Italia (-18%) e Germania (-17,2%). Con 854.843 nuove auto immatricolate negli ultimi quattro mesi, la quota di mercato delle auto a benzina è scesa al 22,5% dal 28,5% registrato ad aprile 2025. Inoltre, il mercato delle auto diesel ha continuato la sua tendenza al ribasso, seppur a un ritmo più lento, con un calo delle immatricolazioni del 16,1% e una quota pari al 7,7% delle nuove immatricolazioni.