Ue-Cina: auto elettrica al centro della missione a Pechino del commissario europeo al Commercio Sefcovic

Il commissario europeo al Commercio Maroš Šefčovič ha incontrato a Pechino, alla fine della settimana scorsa, il vicepremier cinese He Lifeng, il ministro del Commercio Wang Wentao e il ministro delle Dogane Sun Meijung, per tentare di «migliorare e riequilibrare» le relazioni commerciali e di investimento tra l'Ue e la Cina, con una particolare attenzione per i veicoli elettrici, settore in cui l'industria cinese è molto più avanzata rispetto alle concorrenti europee. Le discussioni, informa oggi la Commissione, hanno riguardato questioni sistemiche di lunga data, la necessità di avere condizioni per un contesto concorrenziale equo per le aziende europee sul mercato cinese, una serie di questioni di accesso al mercato, oltre agli investimenti nella filiera dei veicoli elettrici.

Il commissario Šefčovič e il ministro Wang hanno concordato di dare seguito alle discussioni attraverso contatti regolari, per fornire una guida politica e garantire progressi adeguati su tutti i fascicoli discussi, comprese le questioni chiave di accesso al mercato sollevate dall'Ue. Hanno concordato di avere un dialogo che copra tutte le questioni commerciali e di investimento relative alla filiera di fornitura dei veicoli elettrici, per far sì che forniscano «un maggiore contributo alla competitività europea a lungo termine e a posti di lavoro di qualità". Il commissario Šefčovič e il ministro Sun hanno concordato di istituire un gruppo di lavoro sull'accesso al mercato agroalimentare e di esaminare una potenziale tabella di marcia per la revisione dell'accordo di cooperazione doganale e mutua assistenza Ue-Cina del 2024.