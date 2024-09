Ue, Commissario Breton: «Sono molto preoccupato per industria auto europea»

La situazione nell'industria automobilistica europea «non è rosea», ha detto il Commissario uscente per il mercato interno Thierry Breton al quotidiano economico tedesco Handelsblatt, in un'intervista pubblicata oggi. C'è «grande nervosismo» per gli attuali sviluppi dell'industria automobilistica tedesca, ha affermato Breton riferendosi ai piani di risparmio e ai possibili tagli di posti di lavoro annunciati dal gruppo Volkswagen. «Sono molto preoccupato per gli annunci di chiusure di impianti», ha detto il commissario francese. L'obiettivo, ha affermato, deve essere quello di «mantenere e preservare la nostra competenza, la nostra forza innovativa e la nostra competitività".

Breton attribuisce la crisi al fatto che i produttori europei non sono riusciti a convincere i propri clienti dei vantaggi della mobilità elettrica. Il successo del passaggio alla mobilità elettrica in Europa dipende dall'espansione dell'infrastruttura di ricarica, che è «ancora fortemente concentrata in Germania, Francia e Paesi Bassi», ha affermato. I principali politici tedeschi chiedono maggiore aiuto da Bruxelles. «L'Europa deve essere in grado di tenere il passo con gli sviluppi internazionali e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen deve ora prendere l'iniziativa in questo campo», ha affermato Lars Klingbeil, co-leader dei socialdemocratici (Spd), in un'intervista al quotidiano Süddeutsche Zeitung. Christian Durr, il leader parlamentare dei liberali democratici - che sono in coalizione con l'Spd - ha detto che «la ragione di questa crisi è l'assurda politica europea che pone innumerevoli ostacoli sulla strada dei produttori di automobili».