Ue, il commissario ai trasporti Tzitzikostas: «La revisione CO2 auto sarà guidata dalla neutralità tecnologica»

«Il percorso» di decarbonizzazione dell'automotive "è chiaramente definito dal regolamento sulle emissioni CO2 di nuove auto e furgoni. Stiamo ora conducendo una revisione che, come promesso, presenteremo a dicembre, anziché nel 2026, nell'ambito del più ampio pacchetto per il comparto che rispetterà il principio di neutralità tecnologica». Lo ha ribadito il commissario Ue ai trasporti, Apostolos Tzitzikostas, aprendo la cerimonia degli Innovation Awards 2025 di CLEPA, l'Associazione europea dei fornitori automobilistici.

Il pacchetto, ha anticipato il commissario, comprenderà anche misure di semplificazione per il settore automotive «per ridurre gli oneri amministrativi» e il pacchetto di sostegno al settore delle batterie, che mobiliterà «1,8 miliardi di euro provenienti dal Fondo per l'innovazione attraverso sovvenzioni e misure volte a rafforzare la catena del valore delle batterie, garantendo al contempo che gli investimenti esteri apportino un reale valore aggiunto all'Ue», ha aggiunto. Il pacchetto dovrebbe essere presentato il 10 dicembre.