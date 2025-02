Ue, Crosetto: «L'Europa ha distrutto propria industria auto per inseguire il Green Deal

«Il Green Deal europeo ha penalizzato l'industria automobilistica del continente, favorendo la Cina e mettendo l'Europa in una posizione di dipendenza tecnologica». Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, a 'Quarta Repubblica' in onda su Rete 4 spiegando che «abbiamo distrutto mezza economia europea e quasi tutta l'industria dell'auto, che era la migliore al mondo, per qualche milione di voti ai Verdi tedeschi». Secondo Crosetto, il Green Deal «e' nato dalla centralità assunta dai Verdi nel governo tedesco e poi è arrivato in Europa.

Abbiamo seguito un'ideologia che nel resto del mondo non ha attecchito, e ora siamo rimasti indietro nella sfida tecnologica e dell'automobile, regalando - ha sottolineato - un settore che era nostro alla Cina, diventando in qualche modo succubi dal punto di vista tecnologico sulle energie verdi e sulle materie prime cinesi. Prima o poi qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di queste scelte sbagliate. Ma, come spesso accade, nessuno se ne assume mai la responsabilità".