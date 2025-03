UE, emendamento su flessibilità delle multe auto domani al collegio dei Commissari

Dopo due tentativi falliti tramite procedura scritta, la proposta di modifica al regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni per dare più flessibilità alle case automobilistiche sulle multe sarà domani all'ordine del giorno del collegio dei commissari riunito a Strasburgo. Lo si apprende a Bruxelles. Il collegio a guida Ursula von der Leyen ha tentato l'approvazione dell'emendamento tramite procedura scritta per due volte la scorsa settimana, senza successo a causa di discussioni ancora in corso.

La proposta sarà dunque affrontata oralmente domani alla riunione della squadra von der Leyen. L'emendamento in questione è finalizzato a concedere ai costruttori di auto la possibilità di calcolare su tre anni (2025-2027) e non più uno la conformità ai nuovi standard intermedi scattati quest'anno che prevedono di non oltrepassare il limite di 93,6 grammi di CO2 per chilometro percorso a livello di flotta nel corso dell'anno, scongiurando per il momento l'imposizione delle multe per chi non vi si adegua.