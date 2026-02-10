Ue esenta dai dazi la joint venture Volkswagen-Anhui. La Bev Cupra Tavascan potrà essere esportato in Europa senza “balzello”

La Commissione europea ha annunciato di aver accettato l'impegno sui prezzi della joint venture Volkswagen-Anhui. In questo modo, il modello elettrico Cupra Tavascan potrà essere esportato nell'Ue a un prezzo pari o superiore al prezzo minimo all'importazione concordato, beneficiando dell'esenzione dai dazi compensativi compresi tra il 7,8% e il 35,3%, introdotti sulle auto elettriche cinesi dalla fine del 2024.

Bruxelles ha concluso che il prezzo minimo proposto dalla joint venture per questo specifico modello non danneggia l'industria europea. L'impegno sui prezzi è uno strumento previsto dalle regole del Wto ed è al centro dei negoziati in corso tra Ue e Cina sui dazi. Il 12 gennaio scorso, Pechino aveva annunciato una svolta, confermando l'adesione al principio di «non discriminazione», aprendo la strada a un possibile alleggerimento dei dazi Ue sulle auto elettriche cinesi.