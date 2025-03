Ue, il Commissario ai Trasporti Tzitzikostas: «Per target auto al 2035 puntiamo a neutralità tecnologica»

«Arrivare al target» di emissioni zero per le nuove auto al «2035 richiederà un approccio tecnologicamente neutro. Abbiamo già detto che gli e-fuel, i combustibili sintetici, avranno un ruolo da svolgere e studieremo gli e-fuel nella revisione» del regolamento «che sarà anticipata alla seconda metà di quest'anno. In questa revisione considereremo tutti gli sviluppi tecnologici, sulla base di una analisi fondata sui fatti concreti». Lo ha ribadito il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, in plenaria a Strasburgo presentando il piano Ue per l'automotive. «In seguito, considereremo anche i camion e i pullman. La mia priorità non è solo salvare il settore automotive, ma di crescere a livello globale», ha aggiunto.