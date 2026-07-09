Ue impone dazi fino al 45,3% sui pneumatici cinesi. Tariffe su 3 livelli con aliquote del 4,3%, 24,4% e 45,3% a seconda delle aziende

La Commissione europea ha imposto dazi definitivi tra il 4,3% e il 45,3% sugli pneumatici per autovetture e autocarri leggeri importati dalla Cina. La decisione è stata pubblicata martedì, a seguito di un'indagine che ha accertato che le importazioni arrivano in Ue prezzi di dumping «causando un pregiudizio all'industria Ue che impiega oltre 80mila persone in 14 Paesi Ue», commenta Bruxelles.

Secondo le stime Ue, nel 2024 il consumo di pneumatici oggetto di indagine ammontava a circa 330 milioni di unità, in un mercato del valore di oltre 18 miliardi di euro. Le importazioni dalla Cina in quell'anno hanno toccato i 93 milioni di unità (per un valore di oltre 2,5 miliardi di euro), pari a una quota di mercato del 28%. Da parte Ue è in corso un'indagine parallela antisovvenzioni sulla stessa tipologia di prodotti, che si concluderà a dicembre.