Ue, intesa tra 18 Paesi (Italia inclusa) per lo sviluppo dei veicoli a guida autonoma

Diciotto Stati membri Ue, Italia inclusa, hanno firmato una dichiarazione d'intenti per promuovere la sperimentazione transfrontaliera sui veicoli a guida autonoma su larga scala. La firma, a cui ha preso parte anche il commissario Ue per i Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, è avvenuta a margine del Consiglio Ue Trasporti in corso a Lussemburgo. Oltre all'Italia, tra i firmatari ci sono Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Svezia.

L'iniziativa sosterrà la diffusione di piattaforme di sperimentazione di veicoli autonomi nel trasporto pubblico, il trasporto merci e la logistica. Le capitali coinvolte si coordineranno su principi comuni per l'approvazione e procedure di autorizzazione coordinate. In parallelo saranno attivate attività concrete di diffusione in tutta Europa. A firmare per conto dell'Italia il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.