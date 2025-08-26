Ue, “lavoriamo con Usa verso riconoscimento standard auto e semplificazione”

«In effetti, la dichiarazione congiunta dice che l’Ue e gli Stati Uniti sono interessati a lavorare insieme per affrontare la burocrazia che ostacola il commercio. Ciò potrebbe includere, ad esempio, lavorare verso il riconoscimento di alcuni standard reciproci o snellire procedure come, per esempio, la valutazione di conformità". Lo conferma una portavoce della Commissione europea durante il briefing giornaliero con la stampa, rispondendo a una domanda sull'impatto dell'accordo tra Bruxelles e Washington sul rispetto degli standard Ue sulle emissioni da parte dei costruttori Usa. «Si tratta, ovviamente, di un lavoro che si basa sulle nostre precedenti discussioni con la controparte statunitense. I dettagli devono ancora essere discussi con gli Stati Uniti, ma restiamo impegnati agli obiettivi ultimi della nostra intesa. In questi casi specifici si parla di riduzione della burocrazia», aggiunge la portavoce, reiterando che si tratta di «un accordo politico e un quadro generale nell’ambito del quale intendiamo proseguire il lavoro con i partner statunitensi», anche nell'ambito degli standard di sicurezza.

La portavoce ricorda quanto detto dal negoziatore capo dell'Ue, Maros Sefcovic: l'accordo "è, sotto molti aspetti, un punto di partenza, sia per concedere esenzioni, sia per far avanzare la nostra relazione in vari ambiti. Il riconoscimento degli standard è uno di questi ambiti in cui abbiamo l’intenzione comune di collaborare per facilitare i processi e ridurre la burocrazia, ed è ciò che faremo con i nostri interlocutori. A questo stadio, naturalmente, non posso entrare in dettagli oltre quanto indicato nella dichiarazione congiunta, che è un’intenzione di lavorare in questa direzione; non sono in grado di fornirvi esattamente i dettagli su come proseguirà questo lavoro congiunto», specifica.