UE, multa di 72 milioni di euro a tre produttori di batterie per autoveicoli per “cartello che ha limitato la concorrenza”

La Commissione Ue ha multato tre produttori di batterie di avviamento: Exide, Fet (compreso il suo predecessore Elettra) e Rombat, oltreché l’associazione commerciale Eurobat per un totale di 72 milioni di euro per aver partecipato a un cartello di lungo periodo insieme a Clario (originariamente JC Autobatterie). Il cartello ha limitato la concorrenza e potrebbe aver portato a un aumento dei prezzi per la produzione di automobili e camion in Europa. Clarios non è stata multata, avendo rivelato il cartello alla Commissione nell'ambito del programma di clemenza. Parallelamente, la Commissione ha chiuso il procedimento contro il produttore di batterie di avviamento per autoveicoli Banner e il fornitore di servizi Kellen.

Fet è stata multata per 6,11 mln di euro di cui 5,36 6mln con Resonac; Elettra (predecessore di Fet) 15,594 mln; Ronbat 20,218 mln (di cui 1,557 mln con Metair); Exide 30 mln; Eurobat 125 mila euro. L'indagine della Commissione ha rivelato che, per oltre 12 anni, i quattro produttori, Clarios, Exide, FET e Rombat, insieme a Eurobat, hanno stipulato accordi anticoncorrenziali e hanno intrapreso pratiche concordate relative alla vendita di batterie di avviamento per autoveicoli ai produttori di apparecchiature originali del settore automobilistico nello Spazio economico europeo). Le batterie di avviamento per autoveicoli sono utilizzate principalmente nei veicoli con motore a combustione, come autovetture o camion. Il piombo è il materiale di base e il fattore di costo più importante per queste batterie, e i produttori di batterie pagano un sovrapprezzo ai fornitori per l'approvvigionamento di piombo con la qualità necessaria.

La Commissione ha rilevato che i quattro produttori, con l'aiuto dell'associazione di categoria Eurobat, hanno concordato di creare e pubblicare premi calcolati in base al prezzo di acquisto del piombo (i cosiddetti premi Eurobat) nella pubblicazione di settore Metal Bulletin. Hanno inoltre concordato di utilizzare tali premi nelle negoziazioni sui prezzi con i rispettivi clienti, ad esempio produttori di automobili e camion, per garantire che il sovrapprezzo risultante fosse mantenuto a un livello superiore a quello che sarebbe stato senza tale accordo.

Sebbene un sovrapprezzo sia uno strumento legittimo utilizzato dai fornitori per riflettere le variazioni dei costi delle materie prime nei prezzi dei prodotti, consentendo loro di trasferire questo rischio di costo ai clienti, è chiaramente illegale per i fornitori coordinarsi segretamente per introdurre e utilizzare tale sovrapprezzo come standard a livello di settore.