Ue: Nasce Alleanza europea per veicoli connessi e autonomi: “prossimi due anni decisivi per conquistare leadership tecnologica”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato oggi, nel contesto del terzo Dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica europea, l'Alleanza europea per i veicoli connessi e autonomi (Ecava). «I prossimi due anni saranno decisivi per conquistare la leadership tecnologica nei veicoli connessi e autonomi. Una maggiore cooperazione e il coordinamento delle priorita di investimento sono fondamentali per lo sviluppo di software, hardware, modelli di intelligenza artificiale ed ecosistemi di guida autonoma di produzione europea. L'Alleanza europea per i veicoli connessi e autonomi (Ecava), lanciata durante il Dialogo strategico, fungera da forum per la definizione di un'agenda industriale condivisa», ha spiegato la Commissione. La vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Henna Virkkunen, convochera la prima riunione a fine ottobre per dare il via ai lavori.