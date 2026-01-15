Ue, nel secondo trimestre 2025, vendute 720 mila elettriche e ibride. Doppiati gli Usa

«Oltre 720 mila nuovi veicoli elettrici (EV) sono stati venduti nel secondo trimestre del 2025 nel segmento delle autovetture nell'Unione europea, con un aumento annuo di quasi il 30% rispetto al secondo trimestre del 2024. Ciò si traduce in una quota di veicoli elettrici del 23% nel mercato delle autovetture dell'Ue, inferiore alla quota di mercato dei veicoli elettrici in Cina (57%), ma piu del doppio della quota di mercato registrata negli Stati Uniti (10%)». Si legge nel Rapporto trimestrale sull'Europa della Direzione generale dell'Energia della Commissione europea.

«La quota maggiore di nuove vendite di veicoli elettrici e stata registrata in Svezia, dove il 62% di tutte le auto vendute nel secondo trimestre del 2025 era costituito da veicoli elettrici. Svezia, cosi come Danimarca (60%), Finlandia (54%) e Paesi Bassi (52%), erano tra i mercati in cui oltre la meta di tutte le autovetture vendute era costituita da veicoli elettrici a batteria o ibridi plug-in. La Germania ha mantenuto la posizione di mercato individuale piu grande nell'Ue (oltre 210 mila vendite di veicoli elettrici nel secondo trimestre del 2025), seguita dalla Francia, dove le vendite hanno superato i 104 mila nuovi veicoli elettrici nel trimestre di riferimento. Da notare che in Norvegia il 98% di tutte le auto vendute era costituito da veicoli elettrici», aggiunge il rapporto.

«Le auto elettriche a batteria» nel 2024 «rappresentavano il 2,3% del parco auto totale dell'Ue, mentre le ibride plug-in costituivano l'1,4%". E' quanto emerge dal rapporto 'Veicoli sulle strade europee' dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei di automobili. «Solo sei Paesi dell'Ue avevano una quota di auto elettriche a batteria superiore al 4%, con la Danimarca (12,1%) in testa. In Norvegia, oltre un quarto di tutte le auto in circolazione sono gia elettriche a batteria», prosegue l'analisi. «I veicoli commerciali leggeri alimentati a diesel sono rimasti dominanti nell'Ue, con il 90,3% della flotta alimentata a diesel e solo l'1,3% dei furgoni elettrici a batteria.

Il 96,3% di tutti i camion nell'Ue era alimentato a diesel, mentre lo 0,5% della flotta era alimentato a benzina. Solo lo 0,3% dei camion sulle strade dell'Ue era elettrico a batteria. Gli autobus diesel rappresentavano l'88,7% della flotta dell'Ue, con solo il 3,2% alimentato a batteria elettrica e il 2,5% ibrido elettrico. Tuttavia, una quota significativa di autobus elettrici si trovava in Lussemburgo (23,3%), nei Paesi Bassi (21,4%) e in Danimarca (15,7%)".