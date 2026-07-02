Ue, nella clausola sull'energia anche le auto elettriche. Sulle nuove deroghe al Patto domani analisi al Comitato EcoFin

Saranno ammissibili anche incentivi per le auto elettriche e il supporto per l'acquisto di pompe di calore tra le misure ammesse dalla Commissione Ue nell'estensione all'energia della clausola di salvaguardia nazionale con deroghe al Patto di stabilità per le spese nella difesa. Lo apprende l'ANSA da fonti a Bruxelles. Una nota dell'esecutivo Ue sarà domani sul tavolo del Comitato Economico e Finanziario, l'organo consultivo composto dai tecnici senior dei ministeri delle Finanze Ue.

L'estensione non dovrà poi avere l'ok dell'Ecofin, che ha già approvato la clausola originale per investimenti fino all'1,5% del Pil in quattro anni. La nota preparata dalla Commissione europea per il Comitato Economico e finanziario, comunque, indica per lo più «genericamente», si apprende, il tipo di misure che saranno ammesse con la nuova clausola estesa anche all'energia, per la quale - va ricordato - si è battuta in particolare l'Italia. Come detto, l'estensione delle deroghe al Patto non dovrà ricevere il via libera del Consiglio Ue Ecofin e non sarà nell'agenda della prossima riunione dei ministri dell'Economia dei 27, in agenda venerdì 10 luglio.

Gli Stati al momento della richiesta alla Commissione di attivare la clausola dovranno secondo le attese indicare nel dettaglio le misure che vogliono finanziare, anche se da quanto si apprende a Bruxelles gli investimenti indicati non saranno già vincolanti. Con la richiesta di attivazione e il via libera della Commissione a quel punto si dovrà esprimere il Consiglio Ue Ecofin, attivando concretamente la clausola. L'attesa è che le prime richieste degli Stati arriveranno a settembre, mentre a ottobre dovrebbero arrivare le prime autorizzazioni.

La clausola di salvaguardia nazionale per la difesa (estesa a breve anche a misure a sostegno della transizione energetica, e comunque non a sussidi) è scattata dal 2025 e si prevede venga utilizzata fino a un massimo dell'1,5% del Pil nell'arco dei quattro anni fino al 2028. La parte dell'energia dovrebbe valere fino a un massimo dello 0,6% del Pil complessivo nel triennio 2026-2028 e per un massimo dello 0,3% annuo.

Al primo confronto a inizio giugno sia a livello dell'Ecofin e sia al livello tecnico del Comitato Economico Finanziario le reazioni sono state sostanzialmente allineate alle dichiarazioni pubbliche dei vari ministri o leader Ue: i Paesi storicamente frugrali hanno espresso contrarietà rispetto a nuove eccezioni sui vincoli fiscali europei. Mentre poco entusiasmo è emerso anche dai Baltici e dai Paesi più vicini alla frontiera orientale dell'Ue, più sensibili sulla necessità di aumentare gli investimenti nella difesa. Il confronto delle scorse settimane non è apparso in realtà particolarmente acceso a porte chiuse e da quanto si apprende a Bruxelles il passaggio atteso domani al Comitato Economico Finanziario non vedrebbe alcun tema particolarmente controverso.