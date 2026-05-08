Ue, Presidente del Parlamento europeo in visita alla Piaggio. Roberta Metsola sale su una Vespa

Visita ufficiale della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola allo stabilimento Piaggio di Pontedera, dove è salita pure sul mezzo simbolo prodotto dalla storica azienda italiana, la Vespa, che nel 2026 festeggia gli 80 anni di produzione. Metsola è stata accolta e accompagnata proprio sulle linee della Vespa dal presidente esecutivo del Gruppo Piaggio, Matteo Colaninno, e dall'amministratore delegato del Gruppo Piaggio, Michele Colaninno. «Per noi è un grande onore essere qui in Piaggio.

Non è solamente un simbolo italiano di eccellenza ma è l'emblema di quello che si può fare in una compagnia che è all'avanguardia dell'innovazione - ha detto Roberta Metsola - Nel Parlamento europeo, in qualità di presidente, sto lavorando con i miei colleghi per semplificare le nostre regole. Dobbiamo darvi più accesso e più flessibilità perché in questo mondo, che è pieno di sfide anche economiche, abbiamo bisogno di proteggere le nostre compagnie italiane, le nostre compagnie sia le più grandi sia le meno grandi, perché abbiano la possibilità di essere competitivi, innovativi e possano attrarre investimenti anche esteri».