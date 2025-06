Ue propone proroga al 2031 per esenzione pedaggi camion green. Incentivo investimenti nei veicoli pesanti a zero emissioni

La Commissione europea ha proposto di prorogare fino al 30 giugno 2031 l'esenzione per i veicoli pesanti a emissioni zero dal pagamento dei pedaggi stradali e dei diritti d'uso. L'esenzione per camion e autobus è attualmente in scadenza alla fine del 2025. La mossa, motiva Bruxelles in una nota, è pensata per incentivare le imprese a investire in veicoli pesanti a emissioni zero, «dal momento che il costo iniziale di questi veicoli è attualmente superiore a quello dei loro omologhi convenzionali, il che li rende meno attraenti per gli acquirenti». I costi elevati frenano la diffusione su larga scala. «Dobbiamo creare le condizioni giuste per sostenere le imprese europee e premiare chi si muove per primo nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio», ha dichiarato il commissario per i Trasporti Apostolos Tzitzikostas. Le norme Ue per il taglio emissioni di veicoli pesanti nuovi prevedono una riduzione del 43% delle emissioni entro il 2030.