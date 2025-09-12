Ue punta sulle small E-car, “presto nuova categoria normativa per le piccole auto elettriche prodotte in Europa”

La Commissione europea intende sviluppare una nuova categoria normativa dedicata alle piccole auto elettriche prodotte in Europa, con l'obiettivo di creare un segmento di 'E-car' come annunciato da Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione. Lo rende noto un portavoce del vicepresidente Stéphane Séjourné dopo il terzo dialogo strategico sull'automotive ospitato a Palazzo Berlaymont dalla presidente della Commissione europea, precisando che la categoria «dovrà poi riflettersi negli standard sulle emissioni di Co2». Dal confronto dell'esecutivo Ue con il colossi dell'automotive sarebbe emersa l'intenzione di «anticipare il prima possibile» la revisione del regolamento che dal 2035 imporrà lo stop ai motori termici diesel e benzina. La Commissione Ue conferma inoltre un investimento di 1,8 miliardi di euro a favore del settore delle batterie.
ECONOMIA
domenica 14 settembre 2025 - Ultimo aggiornamento: 22:40 | © RIPRODUZIONE RISERVATA