Ue, reesta la data 2035 per stop motori termici, possibile emendamento su e-fuels per centrare target emissioni

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nelle sue linee guida politiche «dice che gli obiettivi previsti dal Green deal europeo rimangono, che l'obiettivo di neutralita climatica per le auto per il 2035 rimane, ma che si impegna a un emendamento mirato, come parte della revisione pianificata di tale legislazione, per accogliere la possibilita che gli e-fuels contribuiscano a tale obiettivo». Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per l'Azione climatica e l'Energia, Tim McPhie, nella conferenza stampa quotidiana dell'esecutivo Ue. «I problemi che l'industria automobilistica sta affrontando sono piu ampi dell'obiettivo del 2035. Penso che valga la pena tenere a mente che questo obiettivo ha un lasso di tempo piuttosto lungo.

Lo abbiamo deliberatamente progettato cosi affinche il cambiamento non debba avvenire dall'oggi al domani. Abbiamo anche legiferato affinche l'infrastruttura di ricarica cresca in linea con le vendite di veicoli elettrici, il che e qualcosa di molto importante per l'industria e per i potenziali acquirenti di quelle auto, per avere la certezza che avranno l'infrastruttura appropriata di ricarica», ha aggiunto. «E naturalmente, siamo in costante dialogo con l'industria automobilistica e altri settori piu in generale. Penso che se si esaminano le linee guida politiche della presidente, se si esaminano le sue lettere di missione ai commissari per il clima, i trasporti, l'energia e altri, si nota una forte attenzione all'attuazione e al dialogo con l'industria per garantire che possiamo raggiungere tutti gli obiettivi che sono stati stabiliti insieme», ha specificato.