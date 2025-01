Ue, “Revisione delle multe a settore auto può distorcere concorrenza”

La Commissione Ue "è consapevole che alcuni costruttori di auto sono preoccupati di non raggiungere il proprio obiettivo per le emissioni per il 2025» ma «diversi altri importanti costruttori sono fiduciosi e si oppongono alla modifica del quadro: la modifica delle norme» sulle multe «causerebbe una distorsione delle condizioni di parità e porrebbe tali produttori in posizione di svantaggio competitivo». Lo afferma il commissario per il Clima, Wopke Hoekstra, rispondendo a un'interrogazione sulle sanzioni che scatteranno dal 2025 previste dal regolamento sulle emissioni CO2 delle nuove auto.

L'interrogazione è stata promossa da un folto gruppo di eurodeputati dei gruppi di Europa delle Nazioni Sovrane, Patrioti per l'Europa e Conservatori e Riformisti, tra cui gli italiani della Lega Isabella Tovaglieri, Roberto Vannacci, Aldo Patriciello, Paolo Borchia, Anna Maria Cisint, Silvia Sardone, Susanna Ceccardi e Raffaele Stancanelli. Nella sua risposta il commissario olandese ricorda che le auto elettriche non «rappresentano l'unico modo per raggiungere gli obiettivi fissati», ma anche i veicoli ibridi, gli ibridi ricaricabili e l'impiego di veicoli più piccoli e più efficienti» possono contribuire. Conferma infine che non ci sarà un anticipo al 2025 della clausola di revisione, come richiesto a più riprese dal governo di Roma: «nel 2026 - si legge nell'interrogazione - la Commissione riesaminerà l'efficacia e gli effetti del regolamento» e il riesame si baserà sulla relazione relativa allo stato di avanzamento prevista entro la fine del 2025.