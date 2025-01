Nel 2023 oltre 100mila autobus in servizio in Italia, record Ue. Salito a 249 mln numero veicoli su strade europee

Un totale di 679.802 autobus erano in servizio nell'Ue nel 2023, piu della meta dei quali si trovavano in Italia (100.078), Francia (93.928), Germania (84.628) e Polonia (81.754). E' quanto si nell'ultimo report sullo stato di salute delle quattro ruote nel vecchio continente di Acea, l'associazione dei produttori di auto europea. «Nel 2023, la flotta di automobili passeggeri nell'UE e cresciuta dell'1,4% rispetto al 2022, raggiungendo quasi 249 milioni di veicoli sulle strade. Quasi tutti i paesi dell'UE hanno registrato un'espansione della flotta, con la Croazia che ha registrato la crescita piu alta (+4,3%)". E' quanto si nell'ultimo report sullo stato di salute delle quattro ruote nel vecchio continente di Acea, l'associazione dei produttori di auto europea.

Nel 2023 c'erano 30,1 milioni di furgoni in circolazione nell'UE, con meta di essi concentrati in tre paesi: Francia (6,5 milioni), Italia (4,5 milioni) e Spagna (4 milioni). Erano invece 6 i milioni di veicoli commerciali medi e pesanti sulle strade dell'UE, con un aumento dello 0,8% rispetto al 2022. Quasi la meta di questi si trovava in tre paesi: Italia (978.039), Germania (977.673) e Polonia (832.294).