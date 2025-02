Ue sarebbe pronta a tagliare i dazi sulle importazioni di automobili dagli Stati Uniti

L'Unione Europea sarebbe pronta a tagliare i dazi sulle importazioni di automobili dagli Stati Uniti allo stesso livello applicato alle sue esportazioni, in una mossa che farebbe tirare un sospiro di sollievo agli investitori. E soprattutto, sarebbe parte di un accordo per evitare una guerra commerciale con Donald Trump. Lo riporta il Financial Times citando Bernd Lange, capo della commissione per il commercio del Parlamento europeo. Secondo Lange, l'UE potrebbe abbassare la sua tassa di importazione del 10% avvicinandola al 2,5% degli Stati Uniti.

«Possiamo provare a raggiungere un accordo prima di aumentare i costi e le tariffe», ha detto Lange, citato dal FT. L'UE si offrirebbe anche di acquistare piu gas naturale e attrezzature militari dagli Stati Uniti, secondo Lange. Attualmente, gli Stati Uniti hanno un dazio del 2,5% sulle importazioni di berline e SUV dall'Europa, mentre l'UE applica alle importazioni statunitensi un dazio del 10%. Anche il CEO della BMW Oliver Zipse ha chiesto tariffe piu basse sulle auto prodotte negli Stati Uniti.