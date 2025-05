Ue, Séjourné: «Neutralità tecnologica sul tavolo della revisione auto. L'obiettivo è dare prevedibilità al settore»

«L'obiettivo» della revisione del regolamento sulle emissioni CO2 delle auto "è quello di dare prevedibilità al settore. Si avvierà quindi una discussione con i costruttori, ma anche con le parti sociali e l'intera catena del valore per capire quali meccanismi di flessibilità concedere al settore e quali sono le richieste. La questione della neutralità tecnologica sarà ovviamente al centro del dibattito, così come il tipo di neutralità tecnologica anche dopo il 2035 e nel periodo 2026-2035, e la capacità dei costruttori di arrivare alla completa elettrificazione. Tutto questo sarà sul tavolo».

Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue per la strategia industriale, Stéphane Séjourné, in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue competitività. «Non voglio anticipare nulla oggi e fare annunci prima ancora di aver consultato i costruttori e aver fatto con gli Stati membri il necessario lavoro di mediazione per raggiungere un consenso. In ogni caso, la nostra volontà, ancora una volta, e la linea politica, è quella di mantenere gli obiettivi» di emissioni zero per i veicoli dal 2035 «ma di rendere il percorso per raggiungerli il più flessibile possibile».