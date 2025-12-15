Ue sull'automotive, possibili “maxi-incentivi per le mini car elettriche”

La Commissione europea vuole introdurre «un meccanismo di incentivazione» sotto forma di 'supercredito' per dare modo ai costruttori di veicoli di «sovrastimare il contributo» delle mini auto elettriche per il raggiungimento dell'obiettivo complessivo di emissioni di CO2 del proprio parco veicoli. Lo prevede la bozza di omnibus per l'automotive, di cui l'Ansa ha preso visione, che verrà presentato domani dalla Commissione Ue nel quadro del pacchetto Ue per il settore. La misura è pensata per «incentivare fortemente» i costruttori a produrre e commercializzare volumi più elevati di veicoli elettrici di piccole dimensioni.