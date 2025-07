Ue, Tajani: «Bisogna impedire che Green Deal metta in difficoltà crescita economica. Ha già distrutto settore auto»

«Bisogna intervenire, a mio parere, per impedire che il Green deal si trasformi in una serie di scelte ideologiche che mettano in difficoltà la crescita economica e non tengono conto della questione sociale». Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a margine del Forum in Masseria. «La scellerata decisione - dico scellerata e io votai contro quando ero parlamentare europeo - di bloccare la produzione di auto non elettriche a partire dal 2035 provocherà 70.000 posti di lavoro in meno nel nostro paese. Io non posso pensare che per tutelare l'ambiente devo mettere sul lastrico 70.000 famiglie. Serve forse una strategia diversa, più pragmatismo e meno ideologia», ha aggiunto Tajani.