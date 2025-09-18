Ue, Urso: «Diabolico perserverare sul green deal, Europa si muova. Finita l'epoca delle discussioni nel settore auto»

«Chiediamo all'Europa da subito, come ha fatto in maniera accorata Mario Draghi, che finalmente si muova», l'appello arrivato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'inaugurazione del salone nautico internazionale a Genova. Dal "report di Mario Draghi è passato oltre un anno e le nostre proposte sul settore auto, sulla chimica, sulla siderurgia, sulla microelettronica, sullo spazio, ormai giacciono nelle sedi di Bruxelles da oltre un anno. E' finita l'epoca della discussione, ora è l'epoca della decisione", ha detto. "E' l'Europa che deve decidere perchè l'Europa ha frenato e sta portando al collasso l'industria europea con le sue folli regole del green deal. Perseverare su questa strada è diabolico, di fronte al collasso dell'industria europea che è evidente soprattutto negli altri Paesi", ha concluso.